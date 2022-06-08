النرويج تقدم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع لأوكرانيا

قدمت النرويج 22 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع لأوكرانيا لمساعدتها على مقاومة الهجمات الروسية، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع النرويجية، ونقلته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وفي البيان الذي صدر اليوم، قال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد جرام، إن التطور في الحرب في أوكرانيا يشير الآن إلى أنه من الضروري أيضًا التبرع بمدفعية وأنظمة أسلحة ثقيلة، وقال البيان إن الجيش النرويجي تبرع بمدافع مدفعية M109، وهي أسلحة بعيدة المدى، بعد استبدال مخزونه في الآونة الأخيرة بمدفعية جديدة من كوريا الجنوبية. ووصف جرام تبرع بلاده بأنه مساهمة كبيرة تطلبها أوكرانيا بشدة.

النرويج أرسلت مع المدافع قطع غيار وذخيرة

ووفقًا لوزارة الدفاع النرويجية، تم التبرع بمدافع هاوتزر جنبًا إلى جنب مع معدات خاصة بها، وقطع غيار وذخيرة، وأضاف البيان أن الجنود الأوكرانيين تلقوا بالفعل تدريبًا على استخدام النظام من قبل الجيش النرويجي في ألمانيا.

بلاد أخرى زودت الجيش الأوكراني بمدافع هاوتزر

وجاء في البيان أن الحكومة النرويجية انتظرت الإعلان عن التبرع لأسباب أمنية، قد لا يتم الإعلان عن التبرعات المستقبلية أو التعليق عليها.

يذكر أن الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا هي بعض الدول الأخرى التي زودت أوكرانيا أيضًا بمدافع الهاوتزر، حيث أظهرت بعض الصور مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، خاصة بالجيش الأوكراني يتم تحميلها على ناقلة دبابة بالقرب من باخموت، في شرق أوكرانيا، ويستخدم مدفع هاوتزر السويدي نوع من المقذوفات الصغيرة عيار 152 أو 198 مم، ML - 20 التي تنطلق في مسار منحني أشبة بالقوس لمسافاة بعيدة، ويتم وضعه في مكان شديد الانحدار، وهو يستخدم من أجل ضرب أماكن خلف مواقع معينة على عكس المدافع الأخرى التي تطلق القذائف في مسارات مستقيمة.