أوكرانيا تضغط لشراء نظام القبة الحديدية الإسرائيلي.. وتل أبيب تخشى مساعدتها

حث السفير الأوكراني في إسرائيل يفجن كورنيتشوك، تل أبيب، على بيع نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ وتوفير صواريخ مضادة للدبابات للدفاع عن المدنيين ضد الغزو الروسي.

كورنيتشوك يمتنع عن اتهام إسرائيل بعرقلة بيع نظام الدفاع الصاروخي

وامتنع يفجن كورنيتشوك، الثلاثاء، عن اتهام إسرائيل بعرقلة بيع نظام الدفاع الصاروخي، لكنه يريد من الحكومة الإسرائيلية أن تعزز دعمها اللفظي لأوكرانيا بمساعدة عسكرية.

وقال في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إن أوكرانيا تريد شراء نظام القبة الحديدية ، معتبرا أن الولايات المتحدة لن تعارض مثل هذا البيع،وفقا لما نقلت صحيفة الجارديان عن وكالة أسوشيتد برس.

تدعم الولايات المتحدة ماليا القبة الحديدية الإسرائيلية منذ حوالي عقد من الزمان ، حيث قدمت حوالي 1.6 مليار دولار لإنتاجها وصيانتها ، وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس.

تم تصميم النظام لاعتراض وتدمير الصواريخ قصيرة المدى التي يتم إطلاقها على إسرائيل.

وقال كورنيتشوك، إن إسرائيل رفضت الأسبوع الماضي طلبا أمريكيا لألمانيا لتسليم صواريخ سبايك المضادة للدبابات المرخصة من إسرائيل إلى أوكرانيا.

واقتصر دعم إسرائيل لأوكرانيا على المساعدات الإنسانية، وكانت تل أبيب الوحيدة التي تدير مستشفى ميدانيًا داخل البلاد في وقت سابق من العام.

اقتصار دعم إسرائيل لأوكرانيا على المساعدات الإنسانية

وتخشى إسرائيل من أن مساعدة أوكرانيا عسكريا تؤجج روسيا التي لها وجود عسكري في سوريا المجاورة.

وتعتمد إسرائيل التي تنفذ ضربات متكررة على أهداف معادية في سوريا على روسيا للتنسيق الأمني.

ولم تعلق وزارة الدفاع الإسرائيلية على ذلك.