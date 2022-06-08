الخارجية الروسية: العمليات في أوكرانيا تتم وفق الخطط الموضوعة

اتهم سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، القوات الأوكرانية بأنها تمنع إخراج الحبوب من الموانئ، وليس كما تدعي بأن روسيا تفرض حصاراً عليها، لافتاً إلى أن موسكو ستزيل الألغام في منطقة البحر الأسود ولكن بعد بدء أوكرانيا بذلك، وخاصة أنها المتسببة في زرع الألغام في هذه المنقطة، بجسب ما نقلته شبكة « سكاي نيوز» عربية.

الأمن الغذائي العالمي

وقال «لافروف» خلال لقائه بنظيره التركي، إن العمليات الروسية في أوكرانيا تجري وفقاً للمخطط لها، مشيراً إلى وجود تهديدات لأمن روسيا واستقرارها، وأن العملية العسكرية جاءت من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار.

ونفى وزير الخارجية الروسي، أن تكون مشكلة الأمن الغذائي العالمي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وتطرق «لافروف» إلى ملف القضية السورية، مؤكداً أنه بلاده تعمل مع الجانب التركي وفقاً لمسار أستانا.

الحرب الروسية تدخل شهر الرابع

فيما أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ترى أن رفع العقوبات الذي طلبته روسيا لتصدير الحبوب أمر مشروعاً، كما أن أنقرة مستعدة لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مجدداً.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام بلاده بشن عملية عسكرية في فبراير الماضي في أوكرانيا، بهدف حماية المدنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم.