محافظ سوهاج: 90% نسبة تنفيذ مشروع السوق الحضري بمدينة ناصر

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن نسبة التنفيذ بمشروع إنشاء السوق الحضري بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، بلغت 90% حتى الآن، بتكلفة إجمالية للمشروع 15 مليونا و933 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا إلى أنه جاري أعمال التشطيبات النهائية، تمهيدا لافتتاح وتشغيل السوق قريبا، ونقل سوق مدينة ناصر القديم.

أهمية المشروع لخدمة 500 ألف نسمة

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع لخدمة 500 ألف نسمة، ومنع انتشار الباعة الجائلين، ونقل السوق القديم من المنطقة السكنية، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق، مشيرا إلى أن السوق الجديد على مساحة 1300 متر مربع، ويتكون من طابقين بعدد 5 بوابات كمنافذ للدخول والخروج، ويضم عدد 122 بائكة مختلفة المساحات.

الانتهاء من أعمال ترفيق السوق بمرافق الكهرباء

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترفيق السوق بمرافق الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، وجاري الانتهاء من أعمال الحماية المدنية، وتشطيب الواجهات الخارجية، لافتا إلى أن السوق يحتوي على غرفة التحكم والأمن، وساحة انتظار، و3 سلالم، ودورات مياه، وبوفيه.