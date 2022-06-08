استمرار الموجة الحارة في سوهاج.. والعظمى بجنوب الصعيد تصل لـ41 درجة

تشهد محافظة سوهاج اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار خاصة فترة الظهيرة، ومعتدل الحرارة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم في محافظة سوهاج

وتسجل درجات الحرارة العظمى اليوم بمحافظة سوهاج، 38 درجة مئوية في طقس شديد الحرارة نهارا، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 24 مئوية، ليسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن تشهد البلاد طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، اعتبارا من اليوم حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى لـ38 درجة مئوية لتأثر البلاد بموجة حارة.

درجات الحرارة على شمال الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم على شمال الصعيد 38 درجة مئوية للعظمى و26 للصغرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال الصعيد، فيما تسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 41 للعظمى و28 درجة للصغرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا وليلا.

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خاصة على صعيد مصر، تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، والإكثار من تناول المشروبات الباردة وارتداء الملابس القطنية.