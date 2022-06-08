لو اتعرضت لـ«عضة كلب».. تعرف على أسعار وأماكن مصل السعار

مع انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، والتي غالبا مصابة بالسعار وتبادر بعض المارة، هناك بعض الإجراءات الواجب اتباعها حتى لا تتعرض لأي مضاعفات تصل للوفاة في كثير من الحالات.

حيث تشير بعض التقارير لمنظمة الصحة العالمية أن نحو 2% من سكان الولايات المتحدة يتعرضون لعضة الكلاب سنويًا، ويبلغ الوفيات الناتجة عن هذه العضة نحو 26 حالة عام 2000، ونحو 55 ألف حالة وفاة سنويًا حول العالم، كما أنها تمثل 1% من الزيارات السنوية إلى قسم الطوارئ في الولايات المتحدة.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» في التقرير التالي تأثير عضة الكلب على الإنسان، وأماكن وسعر مصل السعار في المستشفيات الحكومية، في السطور التالية:

تأثير عضة الكلب على الإنسان

وتقول الدكتورة هدى محمود، استشاري الطب الوقائي والأسري بكلية طب جامعة القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن» إن داء الكلب هي عدوى تنتقل للإنسان عن طريق عضة الكلب المصاب، وتؤدي لظهور عدد من الأعراض في البداية تكون عادية وتشبه الإنفلونزا والتي تظهر على شكل حمى، صداع، غثيان، القيء.

وأضافت أنها بعد ذلك تتطور لتكون أكثر صعوبة تشمل الهياج العصبي، الارتباك، القلق، فرط النشاط، صعوبة البلع، الخوف من مجرد تناول السوائل، والهلاوس، الأرق، الشلل الجزئي.

وأوضحت «هدى» أنه في تلك الحالة يجب التوجه مباشرة الى أقرب مستشفي للحصول على مصل السعار، والذي يؤخذ لمعرفة التأثير.

سعر مصل السعار

يتواجد مصل السعار في مراكز ومستشفيات المصل واللقاح، ويحتاج المريض للحصول على 5 جرعات، وتصل قيمة الجرعة الواحدة 75 جنيهًا، باجمالي 375 جنيهًا.

وتكون الجرعات الـ 5 كالآتي:

الجرعة الأولي يوم العقر.

الجرعة الثانية تؤخذ في اليوم الثالث.

الجرعة الثالثة في اليوم السابع

الجرعة الرابعة تكون في اليوم الـ14.

الجرعة الخامسة تكون في اليوم الـ28.

ولا يوجد أي موانع للتطعيم على الإطلاق كونه آمن تمامًا للأطفال والحوامل.

عناوين مراكز المصل واللقاح

- المركز الرئيسي: 51 شارع وزارة الزراعة – العجوزة.

- نادي مصر الجديدة (نادي الطيران ) 14 شارع أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة.

- كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام.

- 6 أكتوبر: مستشفى الوادي بجوار الحصري.

- الإسكندرية: الوطنية مول – لوران.

- القطامية: نادي القطامية الرياضي - التجمع الخامس – المستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين.

- المعادي: نادي المعادي

- الرحاب: فيلا 102، و103 ش أحمد شوقي خلف المول التجاري، 1 بجوار سينما الرحاب – مجمع العيادات التخصصية.

- داندي مول: المول التجاري داندي مول- الكيلو 28 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك.

- نادي الزهور: شارع يوسف عباس - البوابة الرئيسية – مدينة نصر.

- نادي قضاة مجلس الدولة (خاص بالأعضاء فقط): شارع عبد العزيز آل سعود امام استقبال مستشفى قصرالعيني.