الكرملين: كييف انسحبت من مسار المفاوضات وتصدير الحبوب متعلق بالعقوبات

نقلت شبكة «سكاي نيوز» عربية عن الكرملين، أن أي لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني يجب أن يكون بناءً ومحضراً له بشكل جيد.

انسحاب أوكرانيا من المفاوضات

وأضاف الكرملين في تصريحات صحفية، منذ قليل، أن الجانب الأوكراني انسحب من مسار المفاوضات، مردداً: « لذا فلا داعي للحديث عن إمكانية التحضير للقاء بين بوتن وزيلينسكي».

وجدد الكرملين دعوته للدول الغربية بضرورة رفع العقوبات الغربية لتتمكن روسيا من تصدير الحبوب للأسواق الدولية، نافيا أن تكون روسيا هي المتسبب في أزمة الغذاء العالمية.