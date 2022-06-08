ناجي الشهابي يؤكد أن الأكاديمية تدير ملف الحوار الوطني بكل حيادية ونزاهة وشفافية

أصدر حزب «الجيل» بيانًا صباح اليوم قال فيه إنَّه تلقى اتصالًا من الأكاديمية الوطنية للتدريب تؤكّد فيه أنَّها تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية والأطراف المشاركة في الحوار، وأنَّها ملتزمة بالحياد في تنفيذها تكليف الرئيس لها بالإعداد للحوار الوطني، وأنَّها تلقت رؤية حزب الجيل الديمقراطي في الحوار الوطني وستلتقي رئيس حزب الجيل ورؤساء الأحزاب السياسية.

رئيس حزب الجيل: الأكاديمية الوطنية للتدريب تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب

وأشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وسرعة ردّها، مشيرا إلى حرصها على الردّ على بيان حزب «الجيل» بمجرد صدوره، ما يؤكّد أنَّها ستعد الحوار بروح تحافظ على هدف الرئيس السيسي منه وما ينتظر منه الوطن من نتائج.

رئيس حزب الجيل يشيد بالأكاديمية الوطنية للتدريب

وأشار رئيس حزب «الجيل» إلى أنَّ الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل تؤكّد بذلك ما سبق أن أكّده في بيانات سابقة وفي حوارات تلفزيونية من أن تبعيتها لرئاسة الجمهورية، ضمانة أكّيدة لحيادية الحوار وأنَّها تدير ملف الحوار بكل نزاهة وحيادية وشفافية.