مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصين آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أمام الوحدة المحلية لقرية جلالة في الضبعة على طريق مطروح الإسكندرية السياحلي الدولي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

مصرع شخص وإصابة اثنين

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي ضحايا الحادث، اليوم الأربعاء، وهم «محمد عبده عبدالله» 25 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه كسر وتهتك باليد اليسري، و«معتز عاطف عبدالحليم» 25 سنة، من القاهرة مصاب باشتباه pc، و«عبده عبدالله عبده» 66 سنة، من القاهرة «جثة هامدة»، وجاري استكمال الخدمات الطبية للمصابين من عمل الأشعة والتحاليل، وتقديم جميع الخدمات الصحية لهم حتى مثولهم للشفاء، وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.

مصرع وإصابة 9 أشخاص بمطروح

وكان طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، شهد خلال الساعات الأخيرة، وقوع حادثين، الأول تسبب في مصرع شخص وإصابة شخصين، في انقلاب سيارة على الطريق الدولي العلمين الإسكندرية، والحادث الثاني لتصادم سيارتين أمام كنيسة العلمين، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، لتقديم الإسعافات الأولية لهم، تحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى العلمين، وتحررت المحاضر الرسمية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.