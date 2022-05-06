غرق رجل وإصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح الإسكندرية

شهدت محافظة مطروح حادثين خلال 24 ساعة، الأول مصرع شخص غرقًا في شاطئ عروس الأبيض خلال محاولته إنقاذ ابنته التى أصيبت بإسفكسيا الغرق، والثاني إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الساحلي، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادثين.

غرق رجل خلال إنقاذ ابنته

لقي أحمد إبراهيم عبدالرحمن 38 سنة من الشرقية مصرعه بعد أن شاهد ابنته تغرق خلال سباحتها في شاطئ عروس الأبيض وحاول إنقاذها وإخراجها إلا أنه لم يتمكن بسبب السحب في البحر وارتفاع الأمواج في الشاطئ المفتوح، وتمكن من إنقاذها ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقل الطفلة ريتال، 11 سنة، إلى مستشفى مطروح العام مصابة، وتقديم الإسعافات الأولية لها والعلاج اللازم من خلال فريق الأطباء بقسم الطوارئ.

إصابة 11 شخصًا بحادث طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 11 شخصًا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند علامة الكيلو 26 على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي، وانتقلت سيارات الإسعاف وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى مطروح العام، والتعامل معهم من خلال فريق أطباء الانتشار السريع بالمستشفى، وتقديم الخدمات الطبية لهم، وجارٍ استكمال الأشعة والتحاليل، وتبين من خلال المعاينة الأولية للحادث أن جميع المصابين ليبيون من عائلة واحدة وتتراوح أعمارهم ما بين سنة وحتى 40 سنة وكانوا بصحبة والدتهم خلال زيارتهم إلى مصر لقضاء إجازة العيد.

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح لموقع الحادث، وجارٍ الفحص والكشف عن أسباب وقوع الحادث وملابساته، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.