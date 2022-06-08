الحكومة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدة سلع.. منها الأرز والفواكه

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة المصرية نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل، مع تحقيق فائض مع العمل على التصدير، مثل الخضر، والفواكه، والدواجن، والبيض، والألبان، والأرز.

اكتفاء ذاتي من الأسماك بنسبة 90%

وأضاف وزير الزراعة، أنّ الدولة تكتفي ذاتيا بنسبة 90% من السكر، ونتجه للاكتفاء الذاتي منه مع التوسع في زراعة محصول البنجر وقصب السكر، مع استنباط أساليب زراعة جديدة، فضلا عن أنّ نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك وصلت لـ90%.

الفجوة في مجال الاكتفاء الذاتي

وأوضح القصير، أنّ الفجوة في مجال الاكتفاء الذاتي متركزة في مجالات القمح، والذرة، وبعض المحاصيل الزيتية، والتي يتم التوسع فيها مثل عباد الشمس، والقطن، وغيرها.

وشدد وزير الزراعة، على أنّ الدولة تعمل على زيادة الرقعة الزراعية، واستنباط أصناف عالية الإنتاجية، موضحا أنّ أكثر من 90% من المساحات الزراعية تابعة للقطاع الخاص، وتعمل الدولة لتقليل الفجوة من المحاصيل لتقليل الاستيراد.

وأكد القصير، أنّ الصادرات الزراعية المصرية تدور حول 3 مليارات و100 ألف دولار، ورقم معادل لذلك تقريبا في مجال المنتجات الزراعية المصنعة، والتي يتم تصديرها لنحو 150 سوقا حول العالم.

مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح

وأشار وزير الزراعة، إلى أنّ مصر أصبحت تحتل المركز الأول على مستوى العالم في تصدير الموالح، وتفوقنا على إسبانيا المتربعة على هذا العرش لفترة طويلة، كما أنّنا رقم 1 في مجال الفراولة المجمدة، ومجالات أخرى مثل البطاطس، والبصل، والثوم.