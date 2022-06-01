مشروع قرار رباعي لمطالبة إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أفاد موقع قناة العربية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بوجود مشروع قرار أمريكي بريطاني ألماني فرنسي أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالتعاون الفوري.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكانت الوكالة الذرية أصدرت تقريرا أمس، أكدت فيه أنّ إيران لم تتعاون بالشكل المطلوب، ولم تجب على أسئلة الوكالة بشأن وجود آثار لمادة اليورانيوم في 3 مواقع مختلفة.

شكوى إيران من تقرير وكالة الطاقة

وردت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، بأنّ التقرير الصادر من الوكالة الدولية بحقها غير منصف وغير متوازن، لافتة إلى أنّها تعاونت وتجاوبت مع أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.