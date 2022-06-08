محافظ الجيزة: تخصيص أراضي الإصلاح الزراعي بين الكتل السكانية لبناء المدارس

أكّد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنَّ المحافظة ستشهد طفرة كبيرة في ملف التعليم الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنّه حصل على وعد من رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أراضي الإصلاح الزراعي بين الكتل السكانية لاستغلالها في بناء المدارس.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنَّه تمّ الاصطدام مع قانون الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بإجراءات التخصيص، إلا أنّ مجلس النواب استجاب وتم تعديل القانون في هذا الشأن، مشددًا على دور القيادة السياسية في دعم جميع المواطنين، بواسطة مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أنَّ مركزي ومدينتي الصف وأطفيح بالجيزة

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أثناء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، والنائبة رشا أبو شقرة، بشأن توقف أعمال البناء بمدرسة الشهيد عمرو عبدالجيد الابتدائية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمنطقة كفر طهرمس.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب خليل، بشأن تخصيص الأراضي المطلوب لعدد من المدارس بمركز ومدينة أطفيح.

المدارس في الجيزة

أكّد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال عرضه طلب الإحاطة، أنَّ المدرسة عبارة عن تبرع بقطعة أرض من أحد المواطنين، مشيرا إلى أنَّهم حصلوا على عدد من الوعود إلا أنَّه لم يتم بناء غير مبنى واحد، مبينًا أن المنطقة ذات كثافة طلابية عالية، وبسبب التأخر تمّ توزيع الطلاب على مدارس أخرى مجاورة، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

شدد النائب حسام المندوه الحسيني، نائب بولاق الدكرور، بالدور الذي يقوم به محافظ الجيزة، مؤكّدا أنَّه يوميّا موجود في الشارع يتابع العمل على أرض الواقع.

وبشأن مدرسة الشهيد عمرو عبدالجيد أكد «المندوه»، أنَّ الإشكالية في الإجراءات، قائلا: «حصلنا على عدة وعود بتشغيلها في العام المالي المنقضي، وحتى الآن لم يتمّ الانتهاء غير من المبنى الأول».

وقال النائب: «لدي تحفظات على التعليم في الجيزة، وتحديدا في بولاق الدكرور»، مشيرا إلى أنَّه تمّ التواصل أكثر من مرة مع مسئولي ملف التعليم للانتهاء من جميع الإجراءات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك اهتمام بشكل أكبر بملف التعليم في الجيزة.

الأبنية التعليمية

وعلق محمد الشبراوي ممثل هيئة الأبنية التعليمية، مؤكّدا أنَّ الإشكالية تتمثل في أن الأرض من متبرع، إلا أننا قطعنا شوطا طويلا للانتهاء من المبنى الأول وسيبدأ العام الدراسي المقبل.

ولفت إلى أنَّه سيتمّ دخول المبنى الثاني للعمل واستقبال الطلاب العام الدراسي بعد المقبل، وسيتم التنسيق بحيث يتم التسليم لهيئة الأبنية التعليمية أو من خلال المتبرع عن طريق المقاول.

وتدخل محافظ الجيزة، مؤكّدا أنَّ المسؤولية تكون عند هيئة الأبنية التعليمية في تسليم المبنى الثاني للمدرسة في الموعد المحدد.