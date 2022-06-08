محافظ الجيزة: «الصف» و«أطفيح» من أبرز المناطق المستفادة من «حياة كريمة»

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنَّ القيادة السياسية كانت حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي للمواطنين وذلك من خلال برنامج «حياة كريمة».

مبادرة حياة كريمة

وقال «راشد» إنَّ مركزي ومدينة الصف وأطفيح استفادا من مبادرة حياة كريمة، إذ أن هناك تغيير شامل يجري على أرض الواقع.

وردًا على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن بعض الإشكاليات التي تواجه بعض القطاعات بالمحافظة، أشار محافظ الجيزة إلى أنَّه يعمل ليلًا نهارًا لبحث جميع المشكلات والعمل على حلها.

واستكمل: «غيرت 3 تليفونات منذ تولي مسؤولية المحافظة، واستقبل يوميًا الكثير من الرسائل والفيديوهات، ونتمنى حلها من خلال المسؤولين المعنيين بهذه الملفات داخل المحافظة».

يُشار إلى أنَّ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كانت قد خصصت اجتماعها البرلماني اليوم لمناقشة نحو 30 طلب إحاطة مقدمة من النواب، بشأن بعض الإشكاليات التى تواجه محافظة الجيزة.

الأراضي المطلوبة للمدارس

وتتضمن أبرز طلبات الإحاطة المقدمة في مجلس النواب، تخصيص الأراضي المطلوبة لعدد من المدارس، وتوصيل خدمة الصرف الصحي للمدارس الحكومية بمركز ومدينة أوسيم.

وتتضمن الطلبات رفع مخلفات تطهير بلوعات الصرف الصحي وتركها بالطرق العامة، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية ويتسبب في أذى المواطنين بمحافظة الجيزة.