نائب محافظ الجيزة يتابع تشطيبات المبني الجديد لمدينة الحوامدية

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن، اليوم السبت، أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الجديد لمجلس مدينة الحوامدية، المكون من بدروم وأرضي وأربعه أدوار، على مساحة 600 متر، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حضاري، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

جاءت جولة نائب محافظ الجيزة في مدينة الحوامدية بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمرور المستمر على المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ المشروعات، وإزالة أي عقبات أثناء تنفيذ المشروعات.

توصيل المرافق لمبنى مجلس مدينة الحوامدية

وأكد بيان صدر عن محافظة الجيزة، أن نائب المحافظ وجه خلال جولته بسرعه توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف والكهرباء للمبنى الجديد لمجلس مدينة الحوامدية، مشدداً على ضرورة ااألتزام بالمواصفات القياسية.

انتهاء أعمال ترميم وإصلاح طريق المزلقان

وكشفت محافظة الجيزة، في بيانها، أن نائب المحافظ تابع ميدانياً أعمال الرصف والتطوير بـ«طريق 11»، ومنطقة «مزلقان منى الأمير»، بعد الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح التصدع بطبقة أحد الباكيات، في الطريق المؤدي لمزلقان «منى الأمير»، على ترعة الجيزة، بمدينة الحوامدية.

مراعاة الاشتراطات الفنية في أعمال الرصف

وطالب نائب محافظ الجيزة، خلال جولته بمدينة الحوامدية، الأجهزة التنفيذية بإنجاز أعمال الرصف وفقاً لمعايير الجودة، ومراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية في أعمال الرصف.

وأشار البيان إلى مشاركة نائب محافظ الجيزة، خلال جولته بمدينة الحوامدية، اللواء كمال عبدالله، رئيس مدينة الحوامدية، والمهندسة هويدا خالد عباس، مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وشركة كهرباء جنوب القاهرة، والشركات المنفذة للأعمال.