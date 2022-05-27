محافظ الجيزة: مشروع تغطية ترعة المريوطية سيحقق نقلة حضارية للمنطقة

قال اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، إن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في مجال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية بالمحافظة، والتي تعد نقلة نوعية كبيرة لم تشهدها المحافظة من قبل، وذلك في إطار التوجيهات العامة للدولة بتطوير شبكة الطرق القومية لتسهيل الحركة اليومية للمواطنين.

مواقف حضارية لسيارات السيرفيس

وأشار «راشد» خلال تفقده أعمال تغطية ترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام والملك فيصل، لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع والتي تشمل إنشاء ممشى سياحي وتغطية أجزاء من مسار الترعة لإقامة مواقف حضارية لسيارات السيرفيس، للمساهمة في التخلص من الازدحام المروري وتسهيل حركة المواطنين.

وأضاف محافظ الجيزة في تصريحات، إن مشروع تغطية ترعة المريوطية سيحقق نقلة حضارية للمنطقة، بعد التخلص من العشوائية والمخلفات، وتدبيش الترعة وتحويلها من بؤرة للتلوث والقمامة إلى ممشى سياحي ومواقف حضارية، وذلك استكمالا لما نفذته المحافظة بالمرحلة الأولى ضمن مخطط تطوير محور المريوطية، وذلك لكي تكتمل الصورة الحضارية لتلك المنطقة.

بناء أسوار حضارية لضمان عدم إلقاء المخلفات

وشدد المحافظ على إزالة جميع التعديات الموجودة بمسار تطوير الأعمال وتوحيد خطوط التنظيم والأرصفة، إلى جانب إلزام ملاك قطع الأراضي الفضاء ببناء أسوار حضارية لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مجددا، ولكي تتماشى مع أعمال التطوير بذلك القطاع.

وتابع اللواء أحمد راشد، في جولته التفقدية، أعمال رصف وتطوير شارع عثمان محرم بطول 3 كيلومترات، بدءاً من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري، مؤكدا أن الشارع يعد أحد الشريان المرورية المهمة المؤدية لشارع الهرم، وربطه مع الطريق الدائري بما يخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين، كما أنه يسهم بشكل ملحوظ في تسيير الحركة المرورية بالمنطقة بالتزامن مع خطة الدولة في تنفيذ أعمال توسعات مسار الطريق الدائري وما يتبعها من إنشاء مطالع ومنازل لخدمة المترددين عليه.

النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع المحافظ أعمال رصف وتطوير شارعي الزهراء ومصرف الكنيسة بنطاق حي العمرانية، باعتبارهما من الشوارع المؤدية لمحور عثمان محرم، وبالتزامن مع تطوير المحور.

ووجه المحافظ، رئيس حي العمرانية، ورئيس حي الطالبية، بحصر عدد من المتفرعات الأخرى لدراسة إدراجها ضمن مخطط التطوير استكمالا لأعمال التطوير التي تشهدها المنطقة لإحداث نقلة حضارية، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد «راشد» على ضرورة مطابقة أعمدة الإنارة للمواصفات الفنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنفذة حال مخالفتها لتلك المواصفات.

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال رصف وتطوير طريق اللبيني بنطاق الهرم وكرداسة بطول 5.3 كيلومتر وعرض 36 مترا في الجانبين، وذلك بدءًا من شارع الكوثر شمالا وحتى الطريق الدائري جنوبا.

توسعة ورصف الطريق بعد إزالة التعديات

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الشارع ضمن المحاور المرورية المهمة الواقعة بنطاق الهرم وكرداسة، كونه يربط بالطريق الدائري ويخدم المتجه إلى القطاع الجنوبي، موضحا أن أعمال التطوير تشمل توسعة ورصف الطريق بعد إزالة جميع التعديات الموجودة على خطوط التنظيم، وتطوير الجزيرة الوسطى وتوحيد أرصفة المشاة وتركيب أعمدة إنارة حديثة، مع مراعاة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والقياسية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ومدير مديرية الإسكان، ومدير مديرية الطرق، ورؤساء أحياء الطالبية والهرم والعمرانية، ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.