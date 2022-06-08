ميار الببلاوي تمر بأزمة نفسية وتطلب الدعاء من الجمهور

أعلنت الاعلامية ميار الببلاوي أنها تمر بأزمة نفسية شديدة، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

ميار الببلاوي تتعرض لأزمة نفسية

وكتبت ميار الببلاوي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من امبارح مخنوقة وقلبي مقبوض وعصبية جدا ومليش نفس لأي شغل نهائي ولا عاوزه أرد على الموبايل ولا أكلم حد ومتخانقة مع جوزي وابني عنده امتحانات وبرضه مضايقاه ومش فاهمة فيا إيه عمالة أعيط».

وأضافت: «مش بقدر اتحرك علشان رجلي وعمالة أستغفر واقرأ قرآن وأصلي بس مش طايقة أكلم حد ولا حد يكلمني، ومع كدة حاسة بوحدة فظيعة وبرد من جوا قلبي مفيش أي حاجة ليها طعم باكل علشان ابني ياكل بس ومفيش أي متعة ولا فرحة».

ميار الببلاوي تطلب الدعاء لها

وتابعت ميار الببلاوي: «لكن بقالي كام يوم في حالة ربنا مايحكمها على حد حتى برنامجي وحلقة بكرة مليش نفس خالص ومش طايقة شغلي وكل محد يكلمني على ريفيو أعتذرولما جيت أصور رجلي اتلوت، البيت يضرب يقلب لا عاوزه أنضف ولا أغسل ولا أطبخ ولا طايقة البيت ولا عاوزة أخرج خالص من أوضتي تحديدا وكأن بيتي أوضه واحدة وبحضر للمعرض بتاعي والناس بتكلمني أعيط ومردش أنا حتى رحت لماما وشكيتلها بس برضه مرتحتش فيا يارب ادعولي بالله عليكم»

وقد سبق وأعلنت الإعلامية ميار الببلاوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعرضها لإصابة في قدمها تشتبه في أنها كسر، مطالبةً جمهورها ومتابعيها بمساعدتها على التصرف في الواقعة، خاصةً أن طبيبها الخاص غير موجود حاليا.

وكتبت ميار الببلاوي: «لله الأمر من قبل ومن بعد، رجلي وأنا خارجة من القناة اتلوت وشكلها اتكسرت، ورمت وازرقت والألم لا يحتمل، المشكلة مش قادرة أحركها ووش رجلي كأنه نار، حد يعرف أعمل إيه النهارده الجمعة ودكتوري في الساحل راجع بكرة بالليل».