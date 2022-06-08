«الغضبان»: بورسعيد تستعيد مكانتها الرائدة في القطاع السياحي

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إحالة مسؤول إدارة الإرشاد الزراعي بالمحافظة للتحقيق، وذلك بسبب التقصير الذي بدر منه في العمل، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين في متابعة حصاد محصول القمح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي الذي عقد لمناقشة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية وممثل مديرية الأمن، وعادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين عضوا مجلس الشيوخ، وحسن عمار وأحمد فرغلي والدكتورة أمل عصفور أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والهيئات ببورسعيد وعدد من القيادات الشبابية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، مقدما التهنئة للشعب المصري وأبناء المحافظة بقرب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مشيدا بمجهودات القوات المسلحة والشرطة المصرية، مثنيا على جهود القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، كما تطرق للحديث عن الإنجازات التي جرت ببورسعيد خلال سبع أعوام ماضية سواء في مشروعات بنية تحتية أو إسكان أو إزالة عشوائيات، منوها أن بورسعيد أصحبت قبلة للاستثمارات، ويشيد بها القاصي والداني وعادت مكانتها الرائدة في المجال السياحي، موجها الشكر لرجال الشرطة على جهودهم المتواصلة، وكذلك الشكر للأجهزة التنفيذية التي تعمل في كل الاتجاهات لخدمة المواطن.

زيادة الرقعة الزراعية ببورسعيد إلى 1700 كم مربع

وتوجه اللواء عادل الغضبان بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة الرقعة الزراعية للمحافظة لتصل إلى 1700 كم 2، مؤكدا أن المحافظة شهدت توريد أكتر من 14 ألف طن من إجمالي المستهدف من محصول القمح البالغ أكثر من 25 ألف طن، نتيجة زيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن زيادة الامتداد العمراني لبورسعيد، بعد مد الحدود الإدارية لبورسعيد لتشمل مدينة سلام مصر والتي تحتوي على مختلف الأنشطة.

يأتي ذلك بالاضافة لزراعة أكثر من نصف مليون فدان في سيناء، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، منوها لوجود أكبر مزارع سمكية في الشرق الأوسط، وأكبر ميناء لوجيستي وأكبر منطقة صناعية بشرق بورسعيد، فضلا عن محطات التحلية والكهرباء العملاقة، قائلا «الرئيس جعل بورسعيد قبلة الاستثمارات العالمية وقاطرة تنمية مصر»، كما قدم الشكر للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأعضاء مجلس النواب والشيوخ على جهودهم المتواصلة لخدمة المواطن في المقام الأول، لافتا أن حجم الإعمار في بورسعيد وصل لمعدلات كبيرة، فضلا عن مناطق الداون تاون سواء في منتصف بورسعيد «سوق السمك والبازار ومول الملابس» أو القرى السياحية بغرب بورسعيد.

وقال المحافظ إننا نواجه معركة وعي، ولابد من الاستمرار في توعية المواطن بالتنمية التي تشهدها المحافظة وجهود الدولة، مؤكدا أن شباب بورسعيد كانوا أحد أسباب نجاح المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة على أرض بورسعيد.

تخصيص قطعة أرض لإقامة نادي اجتماعي

وخلال فعاليات الجلسة، صدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء عادل الغضبان، على قرارات الجلسة السابقة بتاريخ 1 فبراير 2022، كما تم التصديق على تجديد التعاقد بالقيمة الإيجارية لمكتب بريد قائم بمنطقة أم خلف جنوب بورسعيد، والموافقة على تخصيص قطعة أرض فضاء بأرض النوادي لإقامة نادي اجتماعي على نفقة الغرفة التجارية.

كما صدق المجلس التنفيذي برئاسة محافظ بورسعيد على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن الموافقة على إلغاء القرار رقم 250 لسنة 2019 لإنشاء معهد فني تمريض بقرية العاشر من رمضان جنوب بورسعيد، وإعادة تخصيص قطعة الأرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي، والموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأرض المخصصة لكلية التربية الرياضية ببورفؤاد، وذلك لإنشاء مبنى لكلية الآداب بمساحة 6 آلاف متر، وتم التوجيه خلال الجلسة بتجديد الإيجار الرسمي لقطعة الأرض المقام عليها مقر جمعية رمسيس للتنمية والخدمات الاجتماعية بعد تشكيل لجنة لإعادة تقييم الأنشطة الداخلية والاستثمارية داخل الجمعية.

إطلاق اسم شهيد على مدرسة الوصفية بحي العرب

ووافق المجلس التنفيذي على طلب إطلاق اسم الشهيد البطل أسامة عيد عبد الرحمن على مدرسة الوصفية للتعليم الأساسي بنطاق حي العرب بناء على طلب أسرته، كما صدق المجلس التنفيذي على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن توفيق الأوضاع بإعادة تخصيص إجمالي المساحة التي تشغلها كليتي التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة والبالغة 13300 م2 دائرة حي المناخ إلى جامعة بورسعيد.

وفي سياق متصل، أكد محافظ بورسعيد أن هناك طفرة تعليمية غير مسبوقة ببورسعيد في المدارس الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية خلال العام الحالي، مع دراسة إمكانية تحويل أحد المدارس التجارية إلى مدرسة إدارة لوجيستيات وسلاسل الإمداد الصناعية، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة تضم في عضويتها رئيس جامعة بورسعيد ودكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، لبحث دراسة إنشاء جامعة جديدة ودراسة الخطة الزمنية للإنشاء وأسلوب التنفيذ والتخصصات الحديثة التي ستضمها.