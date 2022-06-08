الكرملين: يجب الإعداد لأي لقاء بين بوتين وزيلينسكي جيدا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن أي اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يكون مثمرًا وعدا بشكل جيد.

الكرملين: رفع العقوبات الغربية مقابل تسليم الحبوب الروسية

وتابع بيسكوف في تصريحات لعدد من المراسلين في مؤتمر صحفي عقد في الكرملين، أن موقفنا واضح ومعروف، يجب أن يكون أي اجتماع على مستوى عال مثمرًا وبناء ويتم التحضير له بشكل جيد.

كما تحدث بيسكوف، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أيضًا عن أزمة الغذاء المستمرة بسبب توقف إمدادات القمح، بسبب ظروف الحرب، وقال إنه يجب رفع العقوبات الغربية حتى يتم تسليم الحبوب الروسية إلى الأسواق الدولية، وقال بيسكوف إنه لم تكن هناك مناقشات جوهرية بشأن رفع العقوبات.

وتابع بيسكوف أيضًا أنه لا توجد أسباب تجعل روسيا تتخلف عن سداد ديونها، حيث تحاول البلاد تسديد مدفوعات الفائدة لحملة السندات، وألقى بيسكوف باللوم على العقوبات، التي أدت إلى تجميد ما يقرب من نصف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، وعلق بقوله: «ما تسبب في دفع روسيا إلى التخلف عن سداد ديونها هي إجراءات من صنع الإنسان».

شولتز يتحدث إلى بوتين وزيلينسكي هاتفيا

من جانبه، تحدث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، في مكالمة هاتفية واتفقا على أن كل شيء يجب القيام به لإخراج صادرات الحبوب الأوكرانية من البلاد، وخاصة عن طريق الطرق البحرية، حسبما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، وأضاف المتحدث أن شولتز تحدث عن مكالمته الهاتفية السابقة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع زيلينسكي، وكتب زيلينسكي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أنه أثار قضية معاملة روسيا لأسرى الحرب بالإضافة إلى موضوع اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.