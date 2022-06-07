الرئيس الأوكراني: المفاوضات لابد أن تكون وجها لوجه مع بوتين

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجمود في الحرب مع روسيا ليس خيارًا بالنسبة لأوكرانيا، ودعا مرة أخرى إلى الدعم العسكري الغربي لاستعادة وحدة أراضي بلاده.

وأضاف في تصريحات لـ«فاينانشال تايمز»، «نحن أقل شأنا من حيث المعدات، وبالتالي نحن غير قادرين على التقدم، وسنعاني المزيد من الخسائر والأشخاص هم أولويتي».

وأوضح زيلينسكي أن إعادة القوات الروسية إلى المواقع التي احتلتها قبل غزو 24 فبراير سيكون بمثابة انتصار مؤقت خطير لأوكرانيا، لكن السيادة الكاملة على أراضيها لا تزال في نهاية المطاف، هدف.

الحرب دخلت مرحلة استنزاف في منطقة دونباس

وأضاف: «دخلت الحرب مرحلة استنزاف في منطقة دونباس الشرقية، النقطة المحورية للقتال، حيث استخدمت روسيا قوتها المدفعية المتفوقة لسحق القوات الأوكرانية وتحقيق مكاسب إقليمية إضافية»، قائلا إن أوكرانيا قد تخسر ما يصل إلى 100 جندي في اليوم.

وتابع زيلينسكي، «طلب المسؤولون الأوكرانيون مرارًا وتكرارًا من الشركاء الغربيين الإمداد السريع بأسلحة ثقيلة طويلة المدى لدفع القوات الروسية إلى الوراء، لكنهم انزعجوا من بطء وتيرة التسليم والخوف المستمر في بعض العواصم من إثارة تصعيد روسي».

ونوه زيلينسكي إلى أنه يجب تحقيق النصر في ساحة المعركة لكنه أصر أيضًا على أنه منفتح على محادثات السلام على الرغم من الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية خلال هجومها الذي استمر 100 يوم.

وأضاف زيلينسكى، أن أي حرب يجب أن تنتهي على طاولة المفاوضات، قائلا: «يجب أن تكون مفاوضات السلام وجهاً لوجه مع الرئيس فلاديمير بوتين، لأنه لم يكن هناك أي شخص آخر نتحدث معه سوى الزعيم الروسي».

وانتقد زيلينسكي ما اعتبره محاولات من قبل بعض الحلفاء الغربيين لاستكشاف شروط وقف إطلاق النار دون إشراك كييف، قائلا: «نحن بحاجة إلى مصلحة ثابتة من الغرب، والدعم الغربي لسيادة أوكرانيا، لا يمكن أن تكون هناك محادثات من وراء ظهر أوكرانيا في أي وقت».

زيلينسكي ينتقد محاولات الغرب استكشاف شروط وقف النار دون إشراك كييف

وتساءل زيلينسكي كيف يمكننا تحقيق وقف إطلاق النار على أراضي أوكرانيا دون الاستماع إلى موقف هذا البلد؟ قائلا هذا مثير للدهشة للغاية.

وقال إن حلفاءه يمكنهم فعل المزيد لإحضار روسيا إلى طاولة المفاوضات من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، بما في ذلك فرض حظر كامل على النفط والغاز، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يكونوا مجرد وسطاء، بل يجب أن يضمنوا إنهاء موسكو لأعمالها العدائية وستحترم أي وقف لإطلاق النار، قائلا إن عليهم أن يضعوا الشروط المسبقة للسلام.