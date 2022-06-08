ضبط سيارة استولت على حصة تموينية من أسطوانات البوتاجاز ببورسعيد

تمكن رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط سيارة استولت على حصة تموينية من أسطوانات البوتاجاز قبل خروجها من منفذ الجميل غرب بورسعيد.

حملة مكبرة لمتابعة الحصص التموينية ببورسعيد

كانت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تحت إشراف ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، تابعت أعمال البدالين التموينيين على المحطات ومستودعات غاز البوتاجاز للوقوف على مدى التزامهم، ومداخل ومخارج المحافظة لمتابعة الحصص الواردة من الخارج، بقيادة محمد عوض وكيل المديرية، وبمشاركة محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية، بتشكيل حملة مكبرة، وصابر الليلي رئيسا الحملة، وداليا العطوي وأشرف المليجي كبار مفتشي الرقابة التجارية.

سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز قادمة من خارج المحافظة

واستهدفت الحملة نقطة التفتيش الأمنية بمنفذ الجميل، وتلاحظ لأفراد الحملة مرور إحدى السيارات التي تقوم بتوزيع أسطوانات البوتاجاز قادمة من خارج المحافظة وتم استيقافها، وبسؤال صاحبها عن إذن الشحن الخاص بتلك الكمية وحصر العدد الفعلي للإسطوانات المحملة ومطابقتها بإذن الشحن، تبين لرجال التموين وجود عدد 5 أسطوانات تجارية سعة 25 كجم زيادة عن إذن الشحن، مما يعد استيلاء على سلعة تموينية بغرض الإتجار والتربح دون وجه حق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأثناء متابعة الحملة مهما عملها نطاق دوائر المحافظة بالمرور على المحطات والمستودعات وسيارات التوزيع المتنقلة وتحديداً بدائرة حي العرب، تلاحظ لأفراد الحملة وقوف سيارة توزيع إسطوانات بوتاجاز.

وقام أحد أفراد الحملة بعمل محاولة شراء وقام البائع ببيعها له بسعر 90 جنيها للأسطوانة، أي أزيد من سعرها الرسمي بـ15 جنيها، وتم تحرير محضر بالواقعة لمخالفة القرار الوزاري رقم 95 لسنة 1945 والمعدل بـ109 لسنة 1980 والقانون 184 لسنة 2017 الخاص بتنظيم حركة تداول إسطوانات البوتاجاز، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد ناصر ثابت، مدير تموين بورسعيد، أن السلع التموينية بكافة صورها قوت البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل، ولأجل هذا تتحمل الدولة الكثير من أجل توفير هذا الدعم السلعي للمواطن، مشيرا إلى استمرار جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.