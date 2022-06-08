موعد انتهاء تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين.. باق من الزمن 22 يوما

تنتهي مهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية حول تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، نهاية الشهر الجاري وتحديدا بعد 22 يوما من الآن، وذلك بناء على القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والذي أقر استمرار قبول مكاتب التموين وموقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل من أصحاب البطاقات حتى 30 يونيه الجاري.

طرق تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

ويتمكن المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز بشأن تسجيل رقم الهاتف، من اختيار أيا من الطرق التي أتاحتها الوزارة لإتمام عملية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، إذ تتمثل الطرق في:

1 - الذهب للمكتب التمويني التابع له البطاقة التموينية وتقديم صورة من بطاقة التموين ورقم المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة في شركة المحمول.

2 - تصفح موقع دعم مصر واتباع خطوات تسجيل رقم المحمول والتي تشمل تدوين رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم مع كتابة رقم المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين.

شبكة المحمول لرقم بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن من حق المواطن صاحب بطاقة التموين أن يختار أيا من شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر سواء، مع عدم تحديد شبكة محمول بعينها يلتزم بها صاحب المواطن، موضحة أن الشرط الوحيد هوأن يكون الرقم مسجل باسم صاحب بطاقة التموين في شركة المحمول، إذ ترغب الوزارة من هذه الخطوة في خلق هوية رقمية بينها وبين صاحب البطاقة كوسيلة للتواصل عليه كما في المعاملات البنكية التي يتم إرسال تفاصيلها عبر رسائل الهاتف المحمول.