تقرير غرفة عمليات الدبلومات الفنية 2022.. ضبط حالات غش وتأخر بعض الطلاب

أعلنت غرفة عمليات التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تقرير امتحانات الدبلومات الفنية 2022 اليوم الأربعاء، في المواد الفنية التخصصية لمختلف نوعيات التعليم.

رصد حالات غش واتخاذ الإجراءات القانونية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان لها منذ قليل، علي انتظام سير اللجان الامتحانية، وتم ورصد حالات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مديرية التعليم بالقاهرة، إنه أدى اليوم الأربعاء 8 يونيو طللاب التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة الامتحانات النظري في المواد الفنية التخصصية لمختلف نوعيات التعليم بينما أدى طلاب الخمس سنوات الامتحان العملي، وعددهم 47620 طالبا وطالبة في عدد 216 لجنة .

وأشار الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني إلى انتهاء امتحانات التعليم المزدوج مهن تجارية والتعليم المزدوج مهن صناعية يوم الاثنين الماضي وأنها «مرت بسلام».

تأخر عدد من الطلاب بإحدى اللجان بإدارة الساحل التعليمية

كما أكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أن غرفة العمليات تتابع انتظام سير اللجان الامتحانية وترصد حالات الغش مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتحريز الهواتف وعمل محاضر غش.

كما أشارت مديرية التعليم، إلى أنه ورد إليها تأخر عدد من الطلاب بإحدى اللجان بإدارة الساحل التعليمية وتم رصد حاله غش من الهاتف المحمول بإحدى لجان إدارة الزيتون.