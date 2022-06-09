بعد مشاركته بمهرجان كان.. عرض فيلم «البحر أمامكم» في سينما زاوية

تواصل سينما «زاوية» بوسط البلد، استضافة عروض النسخة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية في أسبوعها الثالث على التوالي.

ويعرض في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، فيلم «البحر أمامكم» للمخرج اللبناني إيلي داغر، ومن المقرر أن يطرح للمرة الثانية يوم 12 يونيو الجاري، في الموعد ذاته.

وتدور أحداث الفيلم حول الشابة اللبنانية «جنى»، التي تعود من فرنسا إلى بيت أهلها في بيروت، التي فرت منها بعد عدة تجارب سيئة مرت بها، الإحساس المتزايد بالحصار داخلها، يدفعها للعودة إلى الجزء الآخر من حياة بيروت التي تخلت عنها في الماضي وهجرتها، ويشارك في بطولة الفيلم: منال عيسى، يارا أبو حيدر، ربيع الزهر وروجيه عازار.

ويعتبر الفيلم التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج إيلي داغر، بعد حصوله على السعفة الذهبية عن فيلمه القصير «موج 98»، بدورة عام 2015 من مهرجان كان السينمائي.

«البحر أمامكم» أول تجارب إيلي داغر الروائية الطويلة بعد «سعفة» كان

ويأتي عرض فيلم «البحر أمامكم» للمرة الأولى في السينمات المصرية، بعد مشاركته في قسم «نصف شهر المخرجين» بالدورة عام 2021 بمهرجان كان السينمائي الدولي، بالإضافة إلى مشاركته في دورة العام ذاته من مهرجان برلين السينمائي.

كما فاز الفيلم بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير، بالدورة الثالثة لمنصة الجونة السينمائية.

أبرز الأفلام العربية بالنسخة الخامسة في أيام القاهرة السينمائية

ويأتي الفيلم ضمن 13 تشارك في النسخة الحالية من أيام القاهرة السينمائية، التي تمتد فعالياتها حتى 21 يونيو الجاري، وتمتد القائمة لتشمل أفلام تحمل توقيع عدد من المخرجين العرب، الذين شاركت أعمالهم في مجموعة من المهرجانات والفعاليات السينمائية حول العالم، وتتسع لتشمل «علّي صوتك» إخراج نبيل عيوش، و«مجنون فرح» إخراج ليلى بوزيد.