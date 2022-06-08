تنسيق ثانوي خدمات 2022 في محافظة بني سويف.. أقل من مجموع «العام» بـ40 درجة

عقب اعتماد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة بنجاح 75.51% لطلبة النظامي، بدأ الطلاب وأولياء أمورهم في البحث والاستفسار عبر محركات البحث عن تنسيق ثانوي خدمات 2022 في محافظة بني سويف، والإجراءات والشروط الواجب توافرها في الطالب للالتحاق بتلك المدارس ودرجات القبول.

اعتماد تنسيق ثانوي خدمات 2022 في محافظة بني سويف

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسى المقبل 2022/2023، بمجموع 230 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

الحد الأدنى للقبول بتنسيق ثانوي خدمات 2022 في محافظة بني سويف

وجرى تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية والذي بلغ 42 ألفا و696 طالبا وطالبة، وإجمالي عدد الفصول 330 فصلا، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ45 طالبا في الفصل الواحد.

190 درجة تنسيق ثانوي خدمات 2022 في محافظة بني سويف

كما اعتمد محافظ بني سويف تنسيق ثانوي خدمات 2022 في محافظة بني سويف بمجموع يقل 40 درجة عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام، مما يعني أن القبول بثانوي الخدمات يبدأ من 190 درجة.

وأكد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، على أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام تم بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية، والذي بلغ 42 ألفا و696 طالبا وطالبة، وإجمالي عدد الفصول 330 فصلا، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ 45 طالباً في الفصل الواحد.