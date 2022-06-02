بدء تلقي طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف الأحد

أنهت مديرية التربية والتعليم استعداداها لتلقي طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف، بداية من الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين، بعد اعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للعام الدراسى الحالي 2021 /2022، أمس الاربعاء، بنسبة النجاح 75.5 % لطلبة النظامى.

إجراءات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

وقررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، فتح باب القبول لتظلمات الشهادة الإعدادية عام ومهني، الدور الأول للعام الدراسي 2021/ 2022، على أن تبدأ من يوم الأحد الموافق 5 يونيو الجاري وتنتهي الأحد 19 من نفس الشهر، وهي:

1- تسديد مبلغ 35 جنيهًا لكل مادة تسدد لخزينة المديرية.

2- صورة بطاقة ولي الأمر.

3 - طلب مراجعة المواد.

4- صورة رقم جلوس الطالب.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف:

- دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 35 جنيهًا.

- الدفع بخزينة المديرية.

- يتم تحديد يوم وموعد الإطلاع علي صورة ورقة الإجابة.

- يوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً.

- يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.

- يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

- يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل، أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يتراءى له.

- يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلي مندوب الكنترول والمغادرة.

- يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها الي موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة.

- يتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لك.

- الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.

- يتم التعديل في قاعدة البيانات على الجهاز للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، امس، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 75.51 % لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 61 ألف و 700 طالباً وطالبة، حضر منهم 55 ألفاً و 852 طالباً وطالبة، نجح منهم 42ألفاً و173طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 67.98% ، حيث تقدم للامتحان 819 طالباً وطالبة ، حضر منهم 534 طالباً ، وبلغ عدد الناجحين 363 طالباً.