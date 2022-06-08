تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة بني سويف.. الشروط والمستندات المطلوبة

عقب اعتماد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة بنجاح 75.51% لطلبة النظامي، بدأ الطلاب وأولياء أمورهم في البحث والاستفسار عبر محركات البحث عن تنسيق مدارس التمريض بعد الإعدادية بمحافظة بني سويف 2022، والإجراءات والشروط الواجب توافرها في الطالب للالتحاق بها.

ومن المقرر أن تعلن إدارة التدريب والمدارس بديوان عام مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، قريبا فتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في مدراس التمريض العادية بعد الإعدادية بمراكز المحافظة «بني سويف، ناصر، الواسطى، إهناسيا، ببا، الفشن، سمسطا، باروط للبنين»، للعام الدراسي 2022/ 2022، وفق شروط وإجراءات محددة تتضمن الأعلى مجموعا، وبالرجوع للعام الماضي حددت مديرية الصحة 250 درجة للقبول، ومن المتوقع أن تكون نفس درجات القبول للعام الحالي.

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة بني سويف

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك.

2- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية» للعام الدراسي 2021/ 2022.

3- سحب ملف التقدم من المدارس، ويقدم الملف للمدرسة بعد استيفاء الأوراق.

4- يتم سحب الملف من المدرسة داخل كل مستشفى بنفس المركز.

5- يتم تسليم الملف للمدرسة بعد استيفاء كل الأوراق طبقا للمواعيد والمجاميع التي يتم تحديدها والإعلان عنها.

6- القبول طبقا للمجموع الأعلى في الشهادة الإعدادية، على ألا يتجاوز عدد الطلاب بالفصل عن 30 طالبا، ولا يقل عن 25.

7- لا يقل سن المتقدم عن 15 عاما، ولا يزيد على 18سنة في1/10/2022.

8- تناسق الطول والوزن.

9- ألا تكون الطالبة المتقدمة متزوجة، ولا يتم الزواج في أثناء فترة الدراسة.

10- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة بني سويف التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين.

11- عدم النقل من المحافظة لأخرى.

12- الالتزام بمواعيد سحب وتقديم ملفات التقديم وعدم قبول أي ملفات بعد انتهاء هذه المدة.

13- ضرورة اجتياز المتقدم للاختبارات.

تنسيق مدارس التمريض 2022 محافظة بني سويف.. اختبارات القبول

1- الاختبار الشخصي.

2- الاختبار الطبي.

3- الاختبار النفسي.

4- اختبار الإملاء باللغة العربية.

5- اختبار اللغة الإنجليزية.

6- اختبار الحاسب الآلي.

7- كشف الهيئة.

إقرارات يوقعها الطالب وولي أمره قبل الالتحاق بمدراس التمريض

وفي حالة اجتياز المتقدم الاختبارات السابقة، يتم أخذ الإقرارات التالية:-

1- تعهد الطالب والطالبة وولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده الوزارة.

2- عدم الزواج خلال فترة الدراسة.

3- عدم نقل الطالبة من مدرسة إلى أخرى في أثناء فترة الدراسة، «النقل خلال الإجازة الصيفية وموافقة الجهتين المنقول منها وإليها».

تنسيق التمريض 2022 محافظة بني سويف.. الأوراق المطلوبة في حال القبول

بعد الإعلان عن النتيجة النهائية للطلاب المتفوقين، تقدم المستندات للمدرسة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وتشمل:

1- ملف التقديم بعد استيفائه.

2- صورة استمارة النجاح.

3- عدد 2 صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

4- عدد 2 صورة شخصية.