التنسيق الحضاري يحتفي بمعرض «معماريون عشرينيات القرن الماضي»

يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، معرضًا وندوة «المعماريون الرواد عشرينيات القرن الماضي» في السادسة مساء الأحد 12 يونيو 2022 بمركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالاحتفاء برواد عشرينيات القرن الماضي.

ويتحدث المهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز عن معماريي عشرينيات القرن الماضي والتراث المعماري، وتتحدث الدكتورة سهير زكي حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة جامعة القاهرة عن المعماريون الرواد والهوية المصرية، كما يتحدث المهندس سيف الله أبوالنجا رئيس مجلس إدارة جمعية المعماريين المصريين عضو المكتب التنفيذي وأمين صندوق الاتحاد الدولي للمعماريين عن القرن العشرين والتجمعات المهنية، وتتحدث الدكتورة ماجدة مصطفى أستاذ مساعد قسم العمارة بالجامعة الأمريكية عن التعليم المعماري عشرينيات القرن الماضي، وتدير الندوة الدكتورة دليلة الكرداني أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

التنسيق الحضاري يحصد جوائز الدولة

في سياق آخر، كانت الدكتورة سهير زكي حواس قد حصلت على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، التي أعلنتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وتقدم المهندس محمد أبوسعدة وجميع العاملين بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري بخالص التهنئة للدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة، وعضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لحصولها على جائزة الدولة التقديرية في الفنون والعمارة.

تقديم التهنئة للجنة التظلمات

كما تقدم رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالتهنئة للدكتورة إيمان عامر عضو لجنة التظلمات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري لحصولها على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية.

كانت وزارة الثقافة أعلنت جوائز الدولة «التقديرية - النيل - التفوق – التشجيعية»، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، أمس الثلاثاء بعد الاجتماع رقم 67 للمجلس الأعلى للثقافة، وحضور أعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز.