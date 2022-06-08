كواليس حفل نانسي عجرم في قبرص (صور)

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا جماهيرا ضخما مساء أمس، في قبرص، بحضور عدد كبير من أبناء الجاليات العربية هناك.

ويعد حفل نانسي عجرم فى قبرص، أول حفل موسيقى يقام في الهواء الطلق بأحد الفنادق الكبرى لموسم صيف 2022، ‏إذ التقت بمحبيها من دول عربية مثل «لبنان، الأردن، الكويت، دبي»، الذين تواجدوا خلال عطلاتهم في شمال قبرص.

نانسي عجرم تحيي حفل غنائي

‏أحيت نانسي، ليلة لا تنسى بأغنياتها ورقصاتها وصوتها العذب، إذ صعدت المسرح بزيها الخلاب الرائع، الذي لفت أنظار الجميع، وتم تقديم الحفل على أفخم المسارح المصممة خصيصا، والفريدة من نوعها، وكان هناك انسجام تام للجمهور، واستمرت نانسي على المسرح لمدة ساعتين، وانتهى الحفل بعروض للألعاب النارية المميزة.

نانسي عجرم، حرصت بعدها على توجيه الشكر لجمهورها ومحبيها في قبرص، عبر حسابها بموقع التغريدات «تويتر»، وذلك بعد الحضور الكبير وحسن الاستقبال التي لاقته منهم، بداية من وصولها المطار، حتى مغادرتها خشبة المسرح بعد انتهاء الحفل.

ونشرت صورها وعلقت قائلة: «يا لها من ليلة مبهجة.. شكرا لكم جميعا على حضوركم، وجعل هذا الحدث لا ينسى».

آخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم، كانت طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «سلامات»، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وصلت نسبة مشاهدتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إلى 10 ملايين مشاهدة، وهذه الأغنية تعاونت فيها مع شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة.