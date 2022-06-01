«معلومات الوزراء»: للعام الثالث.. مصر الواجهة الأولى للاستثمار بإفريقيا

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تصدر مصر للواجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة إفريقيا للعام الثالث على التوالي.

وذكر «معلومات الوزراء»، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، أن تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقي الصادر خلال مايو الماضي، أن مصر تتربع على عرش أكبر الاقتصادات الإفريقية جذبا للاستثمار الأجنبي الوافدة إلى مصر خلال العام المالي 2020/ 2021.

الوزراء: مصر نجحت في الحفاظ على تصدرها واجهة الاستثمار الأجنبي المباشر

وبلغت كمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي نجحت مصر في الحفاظ على مركزها الأول في واجهة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي، 5.2 مليار دولار.

وفي سياق منفصل، نشر «معلومات الوزراء»، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، تقريراً معلوماتياً آخر «إنفوجراف» عن ارتفاع نسبة الصادرات المصرية للأردن خلال عام 2021، بنسبة زيادة تُناهز 23.3%.

112.4 مليون دولار صادرات من الغاز الطبيعي المُسال للأردن

وقال «المركز»، في التقرير، إن قيمة ارتفاع الصادرات المصرية للأردن خلال العام الماضي سجلت 137 مليون دولار، ومن أهم السلع المصدرة كانت الغاز الطبيعي المُسال بحجم 112.4 مليون دولار، وأجهزة استقبال الإذاعة المصورة بـ33.7 مليون دولار، والطاقة الكهربائية بـ30.6 مليون دولار.

واشتملت قائمة السلع المُصدرة من مصر للأردن خلال عام 2021، تصدير النشادر اللامائية بقيمة 18.1 مليون دولار، وصادرات لزيت فول الصويا بقيمة 14.8 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن، بحسب جراف «معلومات الوزراء»، قيمة أثاث خشبي بقيمة 12.4 مليون دولار، ثم ملح نترات الأمونيوم بقيمة 10.3%، وزيت النخيل بـ9.6 مليون دولار.

واختتم المركز تقريره، لافتاً إلى أن القيمة الصادرات المصرية للأردن في عام 2021، بلغت 726 مليون دولار، وفي عام 2020 كانت القيمة 589 مليون دولار.