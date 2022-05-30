معلومات الوزراء: الحكومة تعزز إجراءاتها لإدارة مستدامة للموارد المائية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديد يتضمن أبرز تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بشأن خطة الحكومة وإجراءاتها للإدارة المستدامة للموارد المائية.

استثمارات المياه والصرف الصحي

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، بحسب الإنفوجرافيك، أنّ العام المالي 2020/2021، شهد تخصيص الدولة نحو 26% من الاستثمارات العامة في قطاعات المياه والصرف الصحي.

52 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف

ولفتت المشاط، إلى الانتهاء من 295 مشروعًا لـ مياه الشرب في 2020 بتكلفة وصلت إلى 2.4 مليار دولار، فضلًا عن 52 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف، يجري تنفيذها في صعيد مصر، بطاقة معالجة 418 مليون متر مكعب سنويًّا.