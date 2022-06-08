كاميل فاسكيز: العنف المنزلي ليس لجنس محدد.. والحكم لـ«ديب» بالإجماع

ظهر بن تشيو وكاميل فاسكيز، المحاميان اللذان مثلا جوني ديب في محاكمة التشهير الأخيرة ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، في برنامجي «Good Morning America» و«The Today Show»، وذلك بعد أسبوع من انتهاء المحاكمة لصالح «ديب» وإلزام زوجته السابقة بدفع تعويضات تتجاوز الـ 10 ملايين دولار؛ للرد على عدد من النقاط التي تثيرها «هيرد» وفريقها القانوني.

سأل جورج ستيفانوبولوس مقدم برنامج «Good Morning America»، المحامين عن نقطتين طرحهما معسكر آمبر هيرد ومجموعات الدفاع عن الضحايا عدة مرات، حول إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد أثرت في هيئة المحلفين، أجاب تشيو: «لم تلعب وسائل التواصل الاجتماعي أي دور على الإطلاق، كان هذا قرارًا اتخذته هيئة المحلفين بشأن الأدلة المقدمة من كلا الجانبين»، بينما أضافت كاميل: «كان الحكم لصالح السيد ديب بأغلبية ساحقة»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

كما سأل ستيفانوبولوس عن الانتقادات التي وجهها البعض للحكم، والذي وصفوه بـ «تأثير مخيف على ضحايا العنف المنزلي، وضربة لحركة MeToo»، لترد فاسكيز: «العنف المنزلي ليس له جنس، نحن لا نعتقد أن الحكم له أي تأثير سلبي على حركة MeToo، نعتقد أن الحكم يتحدث عن نفسه، وهيئة المحلفين اتخذت قرارًا بالإجماع بناءً على الحقائق التي تم عرضها».

آمبر هيرد تنتقد ظهور فريق جوني ديب القانوني في برامج حوارية

قبل ظهور بن تشيو وكاميل فاسكيز في البرامج الحوارية، أرسل متحدث باسم آمبر هيرد بيانًا بخصوص ظهورهما، جاء فيه: «إنه أمر غير لائق بقدر ما هو غير مهني أن اختار الفريق القانوني لجوني ديب القيام بجولة انتصار لتخلف عقودًا عن كيفية معاملة النساء في قاعة المحكمة».

الحكم لصالح جوني ديب في 3 تهم تشهير أمام آمبر هيرد

بدأت المحاكمة عندما رفع «ديب» دعوى على «هيرد» لثلاث تهم بالتشهير، مدعيا أن مقال رأي نشرته في صحيفة واشنطن بوست في عام 2018 للإضرار بسمعته وتعطيل حياته المهنية، على الرغم من أنها لم تذكر اسمه بشكل صريح في المقال، حكمت هيئة المحلفين في المحكمة الأمريكية لصالح جميع تهم التشهير الثلاث التي رفعها ديب وحكمت لصالح تهمة تشهير واحدة فقط قدمتها هيرد في دعواها المضادة.