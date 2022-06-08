نيكول سابا تكشف سبب حذف كليب «سمك القرش»: الصبر جميل

كشفت الفنانة نيكول سابا، الأسباب الحقيقية لحذف كليبها الجديد «سمك القرش»، من قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بعد ساعات من إطلاقها رسميا، مؤكدة وجود مشكلة بسيطة فقط تعمل على حلها.

نيكول سابا تكشف سبب حذف أغنيتها

وعلقت نيكول سابا، على حذف الأغنية عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتبت: «أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش، صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلّها، وإن شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود عاليوتيوب،‏ الحمد لله العيون من أولّها مبلّشة، بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل».

حملة دعائية لأغنية «سمك القرش»

أطلقت نيكول سابا، كليبها الجديد «سمك القرش» خلال الساعات الماضية، بعد حملة دعائية للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، كان منها صور كواليس التصوير، بالإضافة إلى فيديو تشويقي يحتوي على موسيقى مع ظهور لسمكة القرش في نهايته، مع كلمة قريبا.

يذكر أن الكليب الجديد، من كلمات عبد الرحمن عاصم «مانو»، وألحان كريم عشور، وتوزيع أمين نبيل، وإخراج جاد شويري.

آخر أعمال نيكول سابا

يذكر أن الفنانة نيكول سابا، كانت قد شاركت مؤخرا، في مسرحية «الليلة الكبيرة»، التى تم عرضها ضمن موسم عيد الفطر، ضمن فعاليات موسم جدة في المملكة العربية السعودية، وشارك معها محمود عبد المغني وميريهان حسين ومحمود الليثي وطه دسوقي وبدرية طلبة، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.