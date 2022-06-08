حذف أغنية سمك القرش للفنانة نيكول سابا من «يوتيوب» بعد ساعات من طرحها

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحذف أغنية سمك القرش للفنانة نيكول سابا بعد ساعات من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ولم يتم الإعلان حتى الآن عن السبب وراء ماحدث.

حيث كانت قد طرحت مساء أمس الثلاثاء الفنانة نيكول سابا فى تمام الساعة الرابعة عصرا أغنيتها الجديدة سمك القرش، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وظهرت فيها باطلالات مختلفة ونيولوك جديد عليها وخلال الكليب كانت قد ظهرت بـ4 «لوكات» مختلفة وظهرت معها سمكة قرش أثناء التصوير.

حذف أغنية سمك القرش لنيكول سابا

وأغنية سمك القرش تعاونت فيها الفنانة نيكول سابا مع الشاعر عبد الرحمن عاصم وألحان كريم عاشور وتوزيع أمين نبيل وميكس وماستر ماهر صلاح وتم تصويرها تحت قيادة المخرج جاد شويرى.

يذكر أن الفنانة نيكول سابا كانت قد شاركت مؤخرا كضيفة شرف فى مسلسل نقل عام الذي تم عرضه قبل السباق الرمضاني الماضي وهذا بجانب محمود حميدة وأحمد بدير وسوسن بدر ومحمد محمود عبد العزيز ونور خالد النبوى وريم البارودى وميريهان حسين ونهلة سلامة وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج عادل أديب .

آخر أعمال نيكول سابا

كما أنها أيضا خاضت تجربة المسرح مؤخرا من خلال عرض مسرحية الليلة الكبيرة التى تم عرضها ضمن فعاليات موسم جدة فى المملكة العربية السعودية بموسم عيد الفطر وشاركت فيها بجانب محمود الليثي وطه دسوقي ومحمود عبد المغنى وأمير صلاح الدين وبدرية طلبة وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وليد يوسف واخراج بتول عرفة.