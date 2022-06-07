نيكول سابا تطرح أغنيتها الجديدة «سمك القرش»

طرحت الفنانة نيكول سابا، منذ قليل، أغنيتها الجديدة «سمك القرش»، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وبمجرد طرحها تفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

أغنية «سمك القرش» تعاونت فيها الفنانة نيكول سابا مع الشاعر عبدالرحمن عاصم، وهي من ألحان كريم عاشور وتوزيع أمين نبيل وميكس وماستر ماهر صلاح، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وهي من إخراج جاد شويري.

نيكول سابا تطرح أغنيتها الجديدة

وبالفعل كانت قد حرصت الفنانة نيكول سابا منذ عدة أيام على الترويج لأغنيتها الجديد بشكل مستمر، وكانت قد أعلنت بأنها سيتم طرحها، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرا على صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

يذكر أن الفنانة نيكول سابا كانت قد قدمت مؤخرا عرض مسرحية بعنوان «الليلة الكبيرة» وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين منهم محمود عبدالمغني ومحمد عبدالرحمن ومحمود الليثي وبدرية طلبة وطه دسوقي وأمير صلاح الدين وميريهان حسين، وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف وليد يوسف وإخراج بتول عرفة وتم عرضها في موسم عيد الفطر.

آخر أعمال نيكول سابا

كما أن الفنانة نيكول سابا كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل نقل عام، حيث ظهرت كضيفة شرف مع مجموعة من الفنانين الذين خاضوا بطولة العمل منهم محمود حميدة وسوسن بدر ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد بدير وسميحة أيوب ودينا ومحسن محيي الدين ونهلة سلامة ونور خالد النبوي وميريهان حسين وريم البارودي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب.