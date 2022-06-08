بـ 4 إطلالات.. نيكول سابا تشعل أجواء الصيف بـ سمك القرش

أطلت الفنانة نيكول سابا على جمهورها بأغنيتها الجديدة «سمك القرش» التي تعد باكورة أغنياتها لعام 2022، أولى أغنياتها الصيفية التي تشعل بها الموسم الصيفي الجديد، بأربع إطلالات صيفية.

«سمك القرش» من كلمات عبد الرحمن عاصم

«سمك القرش»، من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى، ويقول مطلع الأغنية

قعدت الناس في بيتهم

كانوا زيك كده ونسيتهم

وبأيدي البحر رميتهم

وبصنارتي رميت شدتهم

كل واحد عارف نفسه واللي فاكر إن أنا بنافسه

وكل واحد عارف نفسه

واللي فاكر أنا بنافسه

انا بعيد انا بعيد

مفيش أي مقارنة انسوا

كنت يا عم بفديك بالروح والدم

لما سمك القرش عليك يتلم

كنت بعمل منك مهم

منك مهم

طلعت دماغك سم

سمك القرش من اخراج جاد شويري

ظهرت نيكول سابا في الفيديو كليب بأربع إطلالات مختلفة، لكونه الفيديو الكليب الجديد لنيكول بعد فترة غياب طويلة.

نيكول سابا كانت قد شاركت مؤخرا كضيفة شرف في مسلسل نقل عام، مع نخبة من كبار الفنانين أمثال محمود حميدة وسوسن بدر ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد بدير وسميحة أيوب ودينا

يذكر أن الفنانة نيكول سابا كانت قد قدمت عرض مسرحي كبير ضمن فعاليات موسم الرياض بعنوان «الليلة الكبيرة» من بطولة كلا من محمود عبدالمغني ومحمد عبدالرحمن ومحمود الليثي وبدرية طلبة وطه دسوقي وأمير صلاح الدين وميريهان حسين وإخراج بتول عرفة.