الإسماعيلية تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. 9 آلاف طالب و35 لجنة

أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، للدور الأول من العام الدراسي الحالي 2021/ 2022، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 9 آلاف و276 طالباً وطالبة، أمام 35 لجنة، موزعة على 8 إدارات تعليمية.

وأضاف مدير تعليم الإسماعيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد لجان الامتحانات المجهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ عددها 35 لجنة، موزعة على 8 إدارات تعليمية بمختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

اجتماع تنسيقي لمناقشة سير امتحانات الثانوية

وعقدت محافظة الإسماعيلية اجتماعاً تنسيقياً مع مديرية التربية والتعليم وعدد من المديريات والأجهزة المعنية الأخرى، برئاسة المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، لمتابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للدور الأول.

حضر الإجتماع كل من اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، ومساعد مدير أمن الإسماعيلية للأمن العام، ومديري مديريات التربية والتعليم والتموين والصحة ومرفق الإسعاف، ومسؤول شركة توزيع الكهرباء والطاقة بالمحافظة ورؤساء المراكز و المدن والأحياء.

خطة لتأمين لجان الامتحانات ومراكز الأسئلة

ناقش الاجتماع خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، ومركز الأسئلة والمفاهيم، بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين، وفق إجراءات تأمينية مشددة، كما تم تشكيل غرف عمليات منتظمة، تعمل على مدار 24 ساعة.

تهيئة الأجواء للطلاب لأداء الامتحانات

كما ناقش الاجتماع خطة شركة توزيع الكهرباء والطاقة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات، وضمان عدم انقطاع الكهرباء، خاصةً مع فصل الصيف، ودرجة الحرارة المرتفعة.

ووجه نائب محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس، ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولاً بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.