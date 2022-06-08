تنسيق القبول بالثانوية العامة في الإسماعيلية.. توقعات بانخفاضه

قالت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، إنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن تنسيق القبول بالثانوية العامة في الإسماعيلية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023.

تنسيق القبول بالثانوية العامة في الإسماعيلية

ورجحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انخفاض تنسيق القبول بالثانوية العامة في الإسماعيلية هذا العام حوالي 5 درجات، لانخفاض نسبة النجاح عن العام الماضي.

وكان قد اعتمد محافظ الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، الأحد الماضي، بنسبة نجاح 74% بنسبة انخفاض عن العام الماضي بلغت 6% تقريبا.

وقالت المصادر المسؤولة في مديرية التربية والتعليم إن تنسيق القبول بالثانوية العامة في الإسماعيلية هذا العام سيكون بين 220 درجة و230 تقريبا، مضيفة أنه من المتوقع استمرار تنسيق العام الماضي للدبلومات الفنية مع ارتفاع تنسيق المدارس بديلة الثانوية العامة، مثل مدرسة تكنولوجيا المعلومات والمعدات الثقيلة والزخرفية الصناعية بنات.

تنسيق القبول بالثانوية العامة العام الماضي

وكانت قد حددت مديرية التربية والتعليم تنسيق القبول بالثانوية العامة في الإسماعيلية العام الماضي 230 درجة كحد أدنى و210 درجات لفصول الخدمات المسائية.

كما حددت مديرية تعليم الإسماعيلية 240 درجة لتنسيق القبول بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بنين و230 درجة لمدرسة المعدات الثقيلة و235 درجة لمدرسة الفندقية المشتركة و220 درجة لمدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية و203 درجات للمدرسة الزخرفية بنات و197 لمدرسة أبو عطوة الصناعية بنات و184 درجة لمدرسة السلام الزخرفية.

وحددت تنسيق القبول بالمدارس الصناعية عند 185 درجة للبنين و193 درجة للبنات، في أبوصوير والقصاصين والتل وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب.