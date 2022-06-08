محافظ الإسماعيلية: تكثيف حملات الإشغالات لعودة الانضباط للشارع

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن حملات رفع الإشغالات عادت مجدداً إلى الشارع للحفاظ على حرم الطريق والأرصفة المخصصة للمارة ومراعاة للشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.

رفع الإشغالات ومراجعة التراخيص

وأضاف محافظ الإسماعيلية في تصريحات صحفية، أن الوحدة المحلية لحي ثالث نجحت في رفع الإشغالات ومراجعة التراخيص والاشتراطات الصحية لعدد من المحال التجارية، بالإضافة إلى التأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق.

وشملت الحملة عدة مناطق بالحي، منها محيط منطقة التثقيف الفكري وشارع القماش والتجاري والدوحة وصبري مبدى ووصلة أم القرى حتى شارع الدوحة.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 8 محاضر وإغلاق وتشميع 6 محلات بدون ترخيص بينهم عدة مخابز سياحية ومغسلة سيارات، إضافة إلى إزالة 7 باعة جائلين ومراجعة تراخيص 4 محال تجارية والتحفظ على 26 مقعدا و6 استاندات.

وأكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثسف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالأسعار المناسبة ومنع احتكار السلع، خاصة في ظل تداعيات الأزمة العالمية.

تكثيف حملات النظافة في القرى والمراكز

ووجه اللواء شريف بشارة بتكثيف حملات النظافة في المراكز والقرى ورفع كفائة إنارة الطرق بالتزامن مع فصل الصيف وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة.

ونجحت الوحدة المحلية لقرية عين غصين وتوابعها برفع تجمعات ومخلفات بحمولات 30 طنا من طريق ترعة السويس وعزبة أبو أمين وعزبة حنيدق ومناطق وحدة طب الأسرة ومجمع المدارس والمحطة وطريق النقطة والعمارات السكنية.

كما تم صيانة 40 كشافا بمناطق أبو تبري وأبو صبيح وعزبة أبو سميحة وعزبة حيندق، ورفع أكثر من 800 طن على مدار يومين رتش ومخلفات صلبة وقمامة من جميع أنحاء القرية ونقلهم إلى المقالب العمومية.