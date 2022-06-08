تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة الإسماعيلية.. المستندات المطلوبة

قالت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 في الإسماعيلية سيتم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المقبل.

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة الإسماعيلية

وتوقع مسؤول في تعليم الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن يكون التنسيق بحد أدنى 270 درجة للطلاب المنتهين من الشهادة الإعدادية 2022 على أن يتجاوز الاختبارات المقررة، مشيرا إلى أن ملف الشروط سيتم سحبه من مدرسة التمريض، على أن يحضر الطالب وولي الأمر للتقدم للاختبارات، وحال تجاوزه له وتطابق الشروط عليه سيتم قبوله بالمدرسة.

ويبحث أولياء الأمور لطلاب الشهادة الإعدادية بشكل مستمر عن المدارس البديلة للثانوية العامة وعلى رأسها مدارس التمريض والبترول وتكنولوجيا المعلومات.

شروط القبول في التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة الإسماعيلية

وكانت قد حددت مدرسة تمريض الإسماعيلية العام الماضي، عدة شروط لقبول الطلاب من خريجي الشهادة الإعدادية بها، وهوما أكدت المصادر على وجودها في هذا العام.

وحددت المدرسة ضرورة ألا يقل سن الطالب المتقدم عن 15 عامًا في أكتوبر المقبل، وأن يجتاز الاختبارات الطبية، وأن يكون الطالب مصريا وكذلك أبويه، وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، وتكون الطالبات البنات غير متزوجات ولا يتزوجن خلال فترة الدراسة، وأن يجتاز الطالب المتقدم المقابلات الشخصية في المدرسة.

وكان قد اعتمد محافظ الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد الماضي بنسبة نجاح 74%، بمقدار انخفاض عن العام الماضي بنسبة وصلت إلى 6% تقريبا.