طقس الإسماعيلية.. موجة حارة تبدأ اليوم وتستمر حتى الأسبوع المقبل

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة على كافة أنحاء المحافظة، استمراراً لموجة ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها بعض المحافظات منذ بداية الأسبوع الجاري.

وارتفعت درجات الحرارة في الإسماعيلية صباح اليوم الأربعاء حيث سجلت 37 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى، لتشهد الإسماعيلية طقسا شديد الحرارة نهاراً معتدل الحرارة ليلاً.

الأرصاد: موجة حارة جديدة تضرب البلاد

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، لإنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، اعتبارا من اليوم حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية في بيان نُشر على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة الإكثار من تناول السوائل وارتداء الملابس الفضفاضة وعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الثالثة عصراً.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن موجة الارتفاع تبدأ في الانكسار صباح الأحد المقبل تدريجياً، لتعود إلى متوسط درجات الحرارة، لتسجل القاهرة الكبرى 34 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة، وتنكسر درجات الحرارة في الصعيد لتصل إلى 36 درجة بدلاً من 42 درجة.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية انعدام للشبورة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وسط حالة من السيولة المرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية والطرق الداخلية في المدينة، فيما انتشرت الخدمات الأمنية على الطرق.