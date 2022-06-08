محافظ سوهاج يستعرض موقف توريد القمح ويطالب بإحكام الرقابة

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة موقف توريد القمح للموسم الحالي، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم، السكرتير العام المساعد، والنائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ومحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبو الحمد السيد، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي مباحث التموين، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.

تكثيف الحملات التموينية بمراكز سوهاج

تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 86 ألف و151 طن من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقعاً تخزينياً على مستوى محافظة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، على تشديد الإجراءات وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول وتوريد الأقماح، والتنسيق بين مديريات الزراعة والتموين ومباحث التموين، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لضوابط التوريد، موجهاً بتكثيف الحملات التموينية لضبط الممتنعين عن التوريد، ومصادرة الكميات المضبوطة من الأقماح، وتوريدها إلى شون وصوامع المحافظة.

ضبط 229 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء

تم خلال الاجتماع استعراض جهود الحملات التموينية لضبط الأقماح غير الموردة، قبل بيعها في السوق السوداء، حيث تم تحرير 36 محضراً وضبط 229 طن، ووجه المحافظ بتكثيف تلك الحملات بالتوازي مع تكثيف عمليات التوعية بأهمية توريد الأقماح للجهات الحكومية، وتعريف المزارعين بعقوبات عدم التوريد، والتي تصل بخلاف تحرير المحاضر إلى الحرمان من الحصول على الأسمدة المدعمة، أو التعامل مع البنك الزراعي المصري، والاستفادة من أية مميزات يتم تقديمها للمزارعين.