«مياه شرب سوهاج»: عدادات مسبوقة الدفع بدلا من المعطلة.. اعرف التكلفة

طالب المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، المواطنين من أصحاب العدادات المعطلة بسرعة التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء للتقدم بطلب تغيير العداد بعداد آخر ميكانيكي وذلك حتى 15 يونيو من العام الجاري، ليتم احتساب كمية استهلاك المياه على القراءات الفعلية والحد من المياه المباعة تقديرياً.

تركيب عدادات مسبقة الدفع لأصحاب العدادات المعطلة

وأشار «صلاح» في تصريحات صحفية اليوم إلى أنه على المواطنين تقديم طلب تغيير العداد على أن يتم توفير تلك العدادت طبقا للطلبات المقدمة وأنه عقب انتهاء المدة المعلنة سيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لأصحاب العدادات المعطلة.

التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء

من جانبة قال نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجاري، إن مراكز خدمة العملاء تعمل يومياً حتى الساعة الرابعة عصرا وأنه على العملاء أصحاب العدادات المعطلة ضرورة التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء بصورة البطاقة وصورة فاتورة المياه لتركيب عداد ميكانيكي جديد، والذي تبلغ تكلفته 792 جنيها، وإنهاء تلك الإجراءات قبل الفترة المعلنة.

رسالة إلى المشترك قبل انتهاء مدة الكارت بـ24 ساعة

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إليى مميزات تركيب وتشغيل العدادات مسبوقة الدفع والتي تتمثل في القضاء على عيوب قراءة العدادات ويتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به ومعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن، إضافة إلى أنه يمكن تشغيل المياه بعد انتهاء الشحن عن طريق وضع كارت الشحن بالعداد لحين شحن الكارت بمبلغ آخر، وإرسال رسالة إلى المشترك قبل انتهاء مدة الكارت بـ24 ساعة والاحتفاظ بالرصيد في حال سفرالمشترك أو توقف استخدام المياه.