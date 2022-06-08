موعد إعلان تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج تنسيق الثانوية العامة 2022 لطلبة الشهادة الإعدادية، والذي اعتمده اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ليبدأ الحد الأدنى عند 235 درجة للطلاب المستجدين بالعام الدراسي 2022/2023، وفقا للوائح والشروط المحددة من وزارة التربية والتعليم لقبول المستجدين من طلاب الشهادة الإعدادية بالمرحلة الثانوية العامة، وذلك لدارسي اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، بينما تم تحديد 220 درجة كحد أدنى لدارسي اللغة الفرنسية بالشهادة الإعدادية، وأعلن الأول من يوليو القادم موعدا لبداية تحديد تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة سوهاج.

15 مدرسة تنتظر تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة سوهاج

ويوجد في محافظة سوهاج 15 مدرسة تمريض للبنين وللبنات موزعة بين مراكز المحافظة تنتظر إعلان تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة سوهاج، ليتم التقديم إليها من خلال الطلاب.

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة سوهاج

وقال الدكتور الحسيني الجارحي، مدير إدارة التدريب للتنمية البشرية ومدارس التمريض بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إنه سيتم إعلان تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2022 بمحافظة سوهاج في الأول من يوليو القادم، عقب الانتهاء من أعمال الشهادة الإعدادية تماما وتجهيز الملفات الخاصة بتنسيق تمريض مدارس سوهاج، عقب وضع النسبة المقررة وفقا للتوزيع العام بين نسبة الناجحين بالشهادة الإعدادية ونسبة الحاصلين على 75% فأكثر.

يذكر أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بلغت 71% هذا العام، وتقدم للامتحانات أكثر من 90 ألف طالب وطالبة.