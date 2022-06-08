ابنة نجيب الريحاني بعد تجسيد عمرو عبد الجليل شخصية والدها: «معرفهوش»

أشادت جينا الريحاني، ابنة الفنان الراحل نجيب الريحاني، بتحويل السيرة الذاتية لوالدها إلى عمل تليفزيوني، مُعتبرة أنّ تلك الخطوة تأخرت كثيرًا، لكن من الجيد أنه حان الوقت للبدء في ذلك المشروع الفني.

أخيرًا المسلسل سيخرج إلى النور بعد مرور نحو 73 عامًا على وفاته

قالت جينا الريحاني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مسلسل «الضاحك الباكي» خطوة فنية جيدة، كونها تُسهم وتُساعد الأجيال القادمة، في معرفة السيرة الذاتية لوالدها، الذي يُعد أحد الرموز الفنية المصرية، قائلة: «مبسوطة جدًا بهذا المسلسل.. أخيرًا هيخرج إلى النور بعد مرور نحو 73 عامًا من وفاته».

وحول تجسيد عمرو عبد الجليل شخصية والدها في المسلسل، قائلة: «للأسف لا أعرفه، لكن أتمنى أن يُجسد الشخصية بشكلٍ متميز وتنال إعجابي».

محمد فاضل عن موعد عرض المسلسل: لم يُحدد بعد

كان المخرج محمد فاضل، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من مرحلة التحضيرات لمسلسل الضاحك الباكي، لتنطلق مرحلة التصوير خلال الأيام القليلة المُقبلة، لافتًا إلى أنّ الشركة المُنتجة ستُعلن التفاصيل الكاملة لهذا المشروع.

وقال محمد فاضل، إنّ الفنان عمرو عبد الجليل سيلعب دور البطولة ويُجسد دور نجيب الريحاني، لافتًا إلى أنّ موعد طرحه لم يُحدد بعد، مبينًا أنّ الشركة المُنتجة هي صاحبة قرار الموعد، وإنّ كان سيُعرض في موسم رمضان 2023 من عدمه، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال المسلسل إعجاب الجمهور فور عرضه على الشاشات.

وفي سياق متصل، حرصت جينا الريحاني، على إحياء ذكرى وفاة والدها نجيب الريحاني، اليوم الأربعاء، حيث رحل عن عالمنا يوم 8 يونيو عام 1949، إذ جاءت من الإسكندرية إلى القاهرة لزيارة المقابر ووضع الورد على قبره.