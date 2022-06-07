انطلاق تصوير مسلسل «الضاحك الباكي» عن سيرة نجيب الريحاني خلال أيام

كشف المخرج محمد فاضل عن انتهاءه من التحضيرات الكاملة لمسلسل «الضاحك الباكي» الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان نجيب الريحاني، موضحًا أنّ التصوير سينطلق خلال أيامٍ قليلة.

عمرو عبدالجليل يُجسد دور نجيب الريحاني

وقال محمد فاضل، لـ«الوطن»، إنّ الفنان عمرو عبدالجليل سيلعب دور البطولة ويُجسد دور نجيب الريحاني، لافتًا إلى أنّ موعد طرحه لم يُحدد بعد، مبينًا أنّ الشركة المُنتجة هي صاحبة قرار الموعد، وإنّ كان سيُعرض في موسم رمضان 2023 من عدمه، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال المسلسل إعجاب الجمهور فور عرضه على الشاشات.

وأعرب فاضل عن سعادته البالغة للتعاون في هذا المشروع الفني الضخم وذلك لأنّه يحب التطرق للسنوات التي شهدت أحداثًا كبيرة في مصر وأيضًا لأنّه سيتضمن شخصية فنان كبير ومحبوب مثل الفنان نجيب الريحاني الذي أحبه الجمهور وارتبطوا به سنوات طويلة على مدار عمله الفني.

تفاصيل مسلسل الضاحك الباكي لـ محمد فاضل

وكان المخرج محمد فاضل، قد أوضح أنّ مسلسل «الضاحك الباكي»، لن «يكون عبارة عن سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكن هو عمل يجسد الأحداث اللي تمت في مصر خلال فترة زمنية ابتداءً من 1910 وحتى 1949».

وكشف أنَّ «العمل سيتضمن أحداث ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضا الحرب العالمية الثانية من خلال شخصية نجيب الريحاني وشخصيات أخرى».