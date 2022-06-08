جوني ديب يخطط للتنازل عن تعويض آمبر هيرد: كنت في حاجة لتبرئة سمعتي

ظهر كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو محاميا النجم الأمريكي جوني ديب، ، في عدد من البرامج الحوارية، صباح اليوم، لانتقاد مزاعم آمبر هيرد بأن المحاكمة كانت غير عادلة، وذلك بعد إدانتها بالتشهير في الدعوى التى رفعها ضد زوجها السابق، وإلزامها بدفع تعويض يتجاوز الـ10 ملايين دولار، بينما ألزمته المحكمة بدفع تعويض بقيمة 2 مليون دولار لها.

وكشف المحاميان أن جوني ديب قد يتنازل عن التعويض البالغ 8 ملايين دولار الذي من المقرر أن تدفعه آمبر هيرد، التي قال محاموها إنها لا تستطيع تحملها وكشفوا بالأمس عن خطط لتقديم استئناف، وردا على سؤال عما إذا كانوا سيتنازلون عن الحكم أم لا، قال محامو ديب: «لم يكن هذا يتعلق أبدًا بالمال بالنسبة للسيد ديب، كان هذا حول استعادة سمعته وقد فعل ذلك»، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

محاميا جوني ديب: ثقل العالم أزيح عن كتفيه بعد الحكم لصالحه

وأضافا: «علينا توخي الحذر فيما نقوله، ولكن هذا كان عن سمعة السيد ديب، ولكن هذا ما كان عليه الأمر بالنسبة له».

وعن شعور جوني ديب بعد الحكم، قالوا إن جوني شعر وكأن «ثقل العالم» قد رفع من كتفيه وأنه «لم يبتسم هكذا منذ ست سنوات».

كاميل فاسكيز: مفتاح النصر في القضية كان التركيز على الحقائق والأدلة

انتقدت كاميل فاسكيز ادعاء هيرد بأنها خسرت المحاكمة لأن «ديب» أقوى منها وأكثر شعبية، قائلة: «خطأ تمامًا، هيئة المحلفين لم تتأثر بوسائل التواصل الاجتماعي، ولكن حكمهم عليها جاء أنها لم تتحمل أي مسئولية تماما، إحساسي أن الأمر يتعلق بالمساءلة إلى حد كبير، كان جوني يمتلك مشكلاته، وكان صريحًا جدًا بشأن قضايا الكحول والمخدرات، وكان صريحًا بشأن بعض النصوص المؤسفة التي كتبها، وأعتقد أنها كانت تناقضًا حادًا مع السيدة هيرد، التي لم تبدو أنها لم تتحمل المسؤولية عن أي شيء».

وأضافت فاسكيز: «مفتاح النصر كان التركيز على الحقائق والأدلة، ومنح فرصة جوني لقول الحقيقة لأول مرة، لقد كان قادرًا على التواصل مع هيئة المحلفين وعامة الناس وإخبارهم ما حدث بالفعل».