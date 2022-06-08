رحيل ذكري تتهم محمد الشقنقيري باختراق هاتفها: «بيهددني ومش هيلوي دراعي»

اتهمت الموديل الأردنية رحيل ذكري، الفنان محمد الشقنقيري، باختراق هاتفها الشخصي، وكذلك حسابها على موقع «إنستجرام»، بعد أيامٍ قليلة من مزاعمها بشأن زواجها منه.

رحيل ذكري: محمد الشقنقيري اخترق تليفوني

وكتبت الموديل الأردنية عبر حسابها على موقع «فيس بوك»: «تم اختراق حسابي علي الانستغرام، وهناك محاولات أخرى لسرقه باقي حساباتي علي السوشيال ميديا.. مش أنت كنت بتقول متفبركة.. آمال خايف ليه بقي وبتحاول تلم وتمسح».

وقالت رحيل ذكري، في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «محمد الشقنقيري اخترق تليفوني كله، وطلع الشريحة بتاعة تليفوني، خصوصًا إنه معاه كل أوراقي ومستنداتى، ووقف الشريحة بسهولة».

وأضافت رحيل ذكري، «أنا حاجتي مش على تليفوني بس، أنا موزعة الأوراق والمستندات على أرقام وتليفونات أهلي وأصحابي كتير جدًا، وفيه حاجات ماكنتش منزلاها لكن شكلي كده هضطر أنزلها، طالما الموضوع كده ولوي دراع.. مفيش أي شيء ممكن يوقفني أو يلوي دراعي.. وأنا لما بعند محدش يقدر يقف قصادي».

وتابعت: «الأكونت بتاعي هعرف أرجعه، وبعدها هنزل حاجة من العيار التقيل، مفاجأة كبيرة، مش أنا اللي ببدأ.. وواضح أوي الخوف والرعب.. هو مش كانت الصور مزيفة ومفبركة.. طيب عاوز تمسحها ليه؟».

رحيل ذكري: «محمد الشقنقيري بيهددني»

وأضافت: «محمد الشقنقيري بيهددني.. هي بقت خلاص بالنسبة لي حرب.. ومش بخاف ولا يتلوي دراعي.. لو مين في الكون مسك دراعي هسيبهوله.. محمد النهاردة بيهددني وبيهدد أولادي وحياتي كلها.. وطالب مني إن أتنازل وأعمل تكذيب وفي كل المواقع وعلى حساباتي لكن ده مش هيحصل».