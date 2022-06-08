مشروعات الكهرباء على مدار 8 سنوات: التحول من انقطاع التيار إلى التصدير «فيديو»

عرض ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يقدمه الإعلاميان أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «من الظلام إلى تصدير الكهرباء.. 8 سنوات في عهد الرئيس السيسي»، وشرح التقرير أنه خلال فترة قصيرة، استطاعت مصر التحول من هذا الظلام إلى تحقيق فائض يتم تصديره عبر الربط الكهربائي مع السعودية وقبرص واليونان.

انقطاع التيار كان يستمر أحيانا لـ20 ساعة

وجاء في التقرير أن المصريين عاشوا معاناة كبيرة بسبب أزمة الكهرباء خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2013، كانت فترات انقطاع التيار تستمر أحيانا لـ20 ساعة متواصلة في بعض المحافظات والأحياء بالقاهرة الكبرى، حتى جاء القرار السياسي بحتمية إنهاء هذا الملف بمنتهى السرعة.

ولفت التقرير إلى أنه جرى تطوير شبكة الكهرباء القومية بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه مع الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من الاعتماد على العدادات الذكية لترشيد الطاقة بتكلفة مليار و420 مليون جنيه مع تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضضية بتكلفة 2.476 مليار جنيه.

أهم المشروعات محطات كهرباء من الرياح في جبل الزيت بـ 9.8 مليار جنيه

وأولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تمّ ويجري تنفيذها 17 مشروعا بتكلفة 51.8 مليار جنيه، إضافة إلى 5303 ميجا وات من الطاقة المتجددة.

ومن أهم المشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه ومجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنبان» بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه.