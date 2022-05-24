سببان يدفعان أسعار السكر للارتفاع قريبا.. جفاف المحاصيل وحظر التصدير

تسود مخاوف بشأن ارتفاع أسعار السكر عالمياً على خلفية جفاف المحصول في البرازيل – أكبر منتج عالمي – وتقييد صادرات السكر في الهند – ثان أكبر منتج عالمي بعد البرازيل – حسبما كشف مسئول هندي لـ«رويترز».

الهند تخطط لتقييد صادرات السكر

المصدر قال إن الهند تخطط لتقييد صادرات السكر للمرة الأولى منذ 6 سنوات لمنع ارتفاع الأسعار المحلية، ما قد يحد من صادرات هذا الموسم عند 10 ملايين طن فقط، لافتاً إلى أن الهند خططت في البداية للحد من صادرات السكر عند 8 ملايين طن، لكن الحكومة عدلت تقديراتها لاحقاً.

وعدلت رابطة مصانع السكر الهندية التي تمثل المنتجين، توقعاتها للإنتاج إلى 35.5 مليون طن ارتفاعاً من 31 مليون طن خلال العام الماضي، ووقعت المصانع حتى الآن عقوداً تصديرية للسكر بنحو 8.5 مليون طن متعاقد عليها.

تراجع إنتاج السكر في منطقة وسط وجنوب البرازيل

على صعيد موازٍ، أظهر استطلاع أجرته «ستاندرد آند بورز جلوبال كومودتي إنسايتس» لـ 10 محللين في 9 مايو الجاري، أن إجمالي إنتاج السكر في منطقة وسط وجنوب البرازيل متوقع له الانخفاض بنسبة 49.5% على أساس سنوي مسجلاً 769.400 طن متري.

وقدرت شركتان كبيرتان للتجارة، من بين المحللين العشرة الذين شملهم الاستطلاع، أنَّ إجمالي سحق قصب السكر سيكون بين 20.0 مليون طن و25.0 مليون طن متري، وسط توقعات بأن تصل نسبة القصب المستخدم في إنتاج السكر إلى 33.6% انخفاضًا من 44.5% في العام الماضي.

وسجل عقد السكر الآجل لشهر يوليو في 9 مايو عند 18.66 سنت للرطل «450 جرامًا»، وسط توقعات أن يبلغ إجمالي إنتاج الإيثانول من قصب السكر والذرة 1.071 مليون لتر، بانخفاض قدره 17.6% على أساس سنوي، وفق المسح.